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Дочь Ксении Бородиной с малых лет понимает, что мальчики не носят платья

Младшая дочь ведущей телепроекта «Дом-2» Ксении Бородиной Теона уже с детства знает, что мальчики не должны носить женские вещи.

Недавно супруг Бородиной Курбан Омаров опубликовал видеоролик, на котором он задает дочери Тее вопрос о том, могут ли мальчики носить платья. На что малышка с уверенностью отрицает такую возможность.

Дочь Ксении Бородиной с малых лет понимает, что мальчики не носят платья

Хоть папа и пытался переубедить Теону в том, что мальчики могут носить женские платья, девочка была непреклонна. Пользователи после просмотра видео решили похвалить Курбана за то, что их с Ксенией ребенок воспитан на правильных моральных ценностях, где мужчина не должен походить на женщину.

Многие поклонники также добавили, что Омаров является очень заботливым и любящим отцом, что видно невооруженным взглядом, судя по фотографиям видеороликам.

Подписчики попросили Курбана почаще публиковать ролики с Теей, так как им интересно наблюдать за взрослением звездного ребенка. Ведь уже сейчас девочка обладает невероятной харизмой и обаянием.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:47
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