Дочь Ксении Бородиной с малых лет понимает, что мальчики не носят платья
Младшая дочь ведущей телепроекта «Дом-2» Ксении Бородиной Теона уже с детства знает, что мальчики не должны носить женские вещи.
Недавно супруг Бородиной Курбан Омаров опубликовал видеоролик, на котором он задает дочери Тее вопрос о том, могут ли мальчики носить платья. На что малышка с уверенностью отрицает такую возможность.
Хоть папа и пытался переубедить Теону в том, что мальчики могут носить женские платья, девочка была непреклонна. Пользователи после просмотра видео решили похвалить Курбана за то, что их с Ксенией ребенок воспитан на правильных моральных ценностях, где мужчина не должен походить на женщину.
Многие поклонники также добавили, что Омаров является очень заботливым и любящим отцом, что видно невооруженным взглядом, судя по фотографиям видеороликам.
Подписчики попросили Курбана почаще публиковать ролики с Теей, так как им интересно наблюдать за взрослением звездного ребенка. Ведь уже сейчас девочка обладает невероятной харизмой и обаянием.
Недавно супруг Бородиной Курбан Омаров опубликовал видеоролик, на котором он задает дочери Тее вопрос о том, могут ли мальчики носить платья. На что малышка с уверенностью отрицает такую возможность.
Хоть папа и пытался переубедить Теону в том, что мальчики могут носить женские платья, девочка была непреклонна. Пользователи после просмотра видео решили похвалить Курбана за то, что их с Ксенией ребенок воспитан на правильных моральных ценностях, где мужчина не должен походить на женщину.
Многие поклонники также добавили, что Омаров является очень заботливым и любящим отцом, что видно невооруженным взглядом, судя по фотографиям видеороликам.
Подписчики попросили Курбана почаще публиковать ролики с Теей, так как им интересно наблюдать за взрослением звездного ребенка. Ведь уже сейчас девочка обладает невероятной харизмой и обаянием.