Актер Крис Прэтт опубликовал ролик со сверхъестественным явлением в отеле Нью-Йорка
Поклонники актера стали обсуждать ролик со сверхъестественным явлением, опубликованный им в сетях. Крис Прэтт зафиксировал его в отеле Нью-Йорка.
Звезда решил остановиться в нем на ночлег, однако был удивлен, заметив люстру, раскачивающуюся на потолке номера, хотя наверху не было постояльцев или других природных явлений. Крис Прэтт отметил, что ему было немного страшно столкнуться с незримыми существами, но не может логически пояснить случившуюся ситуацию.
Многие коллеги тоже сталкивались с нечистой силой во время посещения аналогичных мест, а скептики предположили, что это мог быть вентилятор или кондиционер. Мудрые фанаты посоветовали своему кумиру сменить номер и решить такую проблему.
Звезда решил остановиться в нем на ночлег, однако был удивлен, заметив люстру, раскачивающуюся на потолке номера, хотя наверху не было постояльцев или других природных явлений. Крис Прэтт отметил, что ему было немного страшно столкнуться с незримыми существами, но не может логически пояснить случившуюся ситуацию.
Многие коллеги тоже сталкивались с нечистой силой во время посещения аналогичных мест, а скептики предположили, что это мог быть вентилятор или кондиционер. Мудрые фанаты посоветовали своему кумиру сменить номер и решить такую проблему.