Ученые: Клетчатка и цельнозерновые продукты помогут людям быстро сбросить лишний вес

Многие лица ограничивают прием пищи с углеводами, компенсируя ее физическими нагрузками, но некоторые виды элемента могут помочь избежать накопления жира. Во время опроса 1141 европейца стало известно, что лица, придерживающиеся такого меню, не страдают от ожирения. Организму нужно 30 грамм клетчатки, но люди употребляют меньшее количество полезных волокон.При увеличении их доли можно утолить голод и нормализовать уровень сахара в крови, что также относится к цельнозерновым аналогам. Они долго перевариваются, так что человек уже не заглядывает в холодильник и может быстро привести фигуру в норму, если будет питаться этими видами 4 раза в день.