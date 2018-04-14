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Специалисты назвали лучшие смартфоны со стоимостью до 15 тысяч рублей

Эксперты рынка смартфонов назвали лучшие смартфоны, стоимость которых не выше 15 тысяч рублей. Первое место в рейтинге заняло устройство Huawei Honor 7X.

Специалисты назвали лучшие смартфоны со стоимостью до 15 тысяч рублей


Главными достоинствами этого девайса являются 5,9-дюймовый экран и двойная 16-мегапиксельная камера. На рынке Honor 7X предложен в модификациях 32 и 64 Гб.

Второе место досталось Xiaomi Mi A1. Главными плюсами смартфона являются его Full HD-дисплей, металлический корпус и мощный процессор Snapdragon 625. Также устройство может предложить две камеры и встроенную память с объемом 64 Гб.

Смартфон Tenor 10.or G идет следующим благодаря процессору и оперативной памяти с объемом 4 Гб. Также мобильное устройство обладает емким аккумулятором. Далее расположился Moto G5S Plus, ставший популярным благодаря обновлению программной и аппаратной платформы и установке двойной тыльной камеры с разрешением 13 Мп.
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Технологии / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:20
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