Специалисты назвали лучшие смартфоны со стоимостью до 15 тысяч рублей

Главными достоинствами этого девайса являются 5,9-дюймовый экран и двойная 16-мегапиксельная камера. На рынке Honor 7X предложен в модификациях 32 и 64 Гб.Второе место досталось Xiaomi Mi A1. Главными плюсами смартфона являются его Full HD-дисплей, металлический корпус и мощный процессор Snapdragon 625. Также устройство может предложить две камеры и встроенную память с объемом 64 Гб.Смартфон Tenor 10.or G идет следующим благодаря процессору и оперативной памяти с объемом 4 Гб. Также мобильное устройство обладает емким аккумулятором. Далее расположился Moto G5S Plus, ставший популярным благодаря обновлению программной и аппаратной платформы и установке двойной тыльной камеры с разрешением 13 Мп.