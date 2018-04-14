Екатерина Климова отдала 2-летнюю дочь на уроки музыкального развития

Екатерина Климова, несмотря на то, что является мамой уже четверых детей, стремиться гармонично развивать каждого своего ребёнка согласно возрастным требованиям. Так, например, старшей дочери актрисы уже 16 лет и она самостоятельно может выбрать, чем ей заниматься, а вот с младшими дела обстоят несколько иначе.Недавно фолловеров удивила новость о том, что двухлетняя дочь Климовой уже посещает уроки музыкального развития. Подписчики звезды посчитали, что Белла ещё не совсем понимает, для чего ей это нужно, а вот актриса ответила, что отдала малышку туда, куда та сама захотела.Как выяснилось, у младшей дочери Екатерины Климовой и Гелы Месхи уже давно просматривался интерес к музыке. Девочка постоянно стремится к познанию всего нового, а также неплохо разбирается в технике. Актриса не намерена навязывать детям своё мнение в плане выбора интересов, но старается вовремя отслеживать, к чему они тянутся больше всего.