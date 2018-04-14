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Сандра Буллок усыновит третьего ребёнка

Процесс усыновления у Сандры Буллок, который начался ещё прошедшей осенью, в скором времени может завершиться.

Сандра Буллок усыновит третьего ребёнка

В семье пятидесятитрёхлетней Сандры Буллок уже имеются приемные дети - дочь Лайла и сын Луис. Дети активно воспитываются актрисой и её бойфрендом Брайаном Рэндаллом. Актриса усыновила своего первого ребёнка ещё будучи замужем за Джессом Джеймс. Однако после измены, Буллок изгнала его из своего дома и из своей жизни. В 2010 году Сандре пришлось одной завершать процесс усыновления. Уже через пять лет в семье артистки появилась Лайла, которой на тот момент было три года. В данное время у актрисы появилось большое желание ещё одним ребёнком пополнить свою семью.

Стоит отметить, что после неудачного брака с Джеймсом, Сандра начала вести очень скрытную жизнь. Три года назад Буллок также отрицала появление в семье второго приемного ребёнка. Однако в скором времени стало известно, что актриса удочерила Лайлу.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:10
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