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Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в текущем году

Анонсирована десятка ТОП самых популярных моделей автомобилей. Лидирующую позицию занимает версия KIA Rio.

Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в текущем году


За первые месяцы текущего года данное транспортное средство реализовали в количестве 25 370 авто. Данный показатель на двадцать процентов меньше продаж прошедшего года. На втором месте оказалась версия Hyundai Creta. Это транспортное средство продали в количестве 15 764 единиц. Это на тридцать девять процентов больше прошлогодних достижений. На третьем месте оказалась Hyundai Solaris. Продажи этого авто составили 14 470 экземпляров. Показатель по сравнению с 2017 годом увеличился на 14,2%.

В рейтинг также вошли: Volkswagen Polo (11 558 авто), Renault Duster (10 270 авто), Skoda Rapid (8 023 авто), Renault Kaptur (7 659 авто), KIA Sportage (7 590 авто), Volkswagen Tiguan (7 308 авто), Renault Sandero (7 237 авто). Новых иностранных автомобилей за первый квартал текущего года на дорогах РФ стало на 294 700 экземпляров больше.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:50
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