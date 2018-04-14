Mercedes-AMG выпустит новый компактный спорткар

В частности, в линейке Mercedes-AMG появится новый компактный спорткар по сравнительно доступной цене. При этом производители решили отказаться от проекта внедорожника.По словам Тобиаса Моерса, на рынке нужен такой автомобиль как Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe. Предполагается, что новинка будет иметь сходства с Mercedes-Benz SLC, но будет более мощной.Стоит напомнить, что спорткар Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe будет оснащён гибридной системой на базе турбированного мотора V6 мощностью 435 лошадиных сил. Также в моторной гамме автомобиля имеются 8-цилиндровые V-образные двигатели производительностью 585 и 639 лошадиных сил. «Топовая» комплектация спорткара до 100 км/час с места ускоряется за 3,2 секунды, развивая максимальную скорость 315 км/час.