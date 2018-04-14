В Лас-Вегасе сотрудники отеля запретили пышнотелой американке делать фото в купальнике

Анна О'Брайен не стесняется своей фигуры и делает селфи, публикуя снимки в сетях, но сейчас охранники попросили 33-летнюю особу надеть одежду. Возмущенная туристка отметила, что девушки в одних стрингах могут позировать перед камерами только из-за своей худобы, а полные люди подвергаются насмешкам.Несмотря на негативные нюансы, американка смогла сделать отличные фото, а дальше написала в блоге, что не собирается прятаться и призывает единомышленников последовать ее примеру. Подписчики позитивно отреагировали на сообщение и поддержали обиженную женщину.