Располневшая Татьяна Догилева опровергла слухи о своей болезни

Не так давно Татьяна Догилева посетила встречу с учениками киностудии Amedia, где не только провела мастер-класс для будущих артистов, но и откровенно рассказала им о возможных трудностях, о собственных хитростях на сцене, а также о том, как покорить сердце зрителя. После завершения встречи слушатели сделали несколько совместных снимков с актрисой, которые, попав в Сеть, спровоцировали появление слухов о возможных проблемах со здоровьем звезды.На фотографиях располневшая Татьяна Догилева выглядит не самым лучшим образом. Некоторые фолловеры тут же решили, что любимица публики чем-то серьёзно болеет. Предполагаемыми причинами таких внешних изменений фолловеры уже посчитали сахарный диабет или злоупотребление курением.Под снимками Догилевой со своими учениками стали массово появляться комментарии, в которых фанаты выражали свою тревогу и обеспокоенность, но, как оказалось, сама актриса уже опровергла какие-либо домыслы о болезни. Догилева не скрывает, что сильно располнела, но заверила, что чувствует себя просто замечательно.