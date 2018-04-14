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Располневшая Татьяна Догилева опровергла слухи о своей болезни

Располневшая Татьяна Догилева отрицает появившиеся в Сети слухи о возможных проблемах со здоровьем. Снимки с мастер-класса актрисы просто шокировали поклонников, ведь та очень сильно набрала в весе.

Располневшая Татьяна Догилева опровергла слухи о своей болезни

Не так давно Татьяна Догилева посетила встречу с учениками киностудии Amedia, где не только провела мастер-класс для будущих артистов, но и откровенно рассказала им о возможных трудностях, о собственных хитростях на сцене, а также о том, как покорить сердце зрителя. После завершения встречи слушатели сделали несколько совместных снимков с актрисой, которые, попав в Сеть, спровоцировали появление слухов о возможных проблемах со здоровьем звезды.

На фотографиях располневшая Татьяна Догилева выглядит не самым лучшим образом. Некоторые фолловеры тут же решили, что любимица публики чем-то серьёзно болеет. Предполагаемыми причинами таких внешних изменений фолловеры уже посчитали сахарный диабет или злоупотребление курением.

Под снимками Догилевой со своими учениками стали массово появляться комментарии, в которых фанаты выражали свою тревогу и обеспокоенность, но, как оказалось, сама актриса уже опровергла какие-либо домыслы о болезни. Догилева не скрывает, что сильно располнела, но заверила, что чувствует себя просто замечательно.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 09:30
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