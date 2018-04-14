АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Книга Еноха: Загадочный апокриф христиан описал устройство небесного царства с внеземными обитателями из других миров
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Huawei обещает представить складной смартфон в ноябре текущего года

В компании Huawei заявили о том, что в ноябре этого года должна состояться презентация ее первого складного смартфона, который будет наделен гнущимся дисплеем. Отмечается, что это произойдет в рамках одного мероприятия, где будут также участвовать Mate 20 и Mate 20 Pro.

Huawei обещает представить складной смартфон в ноябре текущего года


На данный момент неизвестно, в каком статусе появится на презентации новое китайское устройство. Будет ли это экспериментальная модель или уже готовый продукт, скажут ближе к премьере. Известно, что оно должно получить дисплей стандарта Super AMOLED, который сможет трансформироваться в более крупный модуль благодаря возможности складываться. Однозначно девайс укомплектуют адаптированной к данной модификации операционной системой Android.

Сейчас утверждается, что гибкий смартфон от Huawei обещают оснастить дисплеем компании LG и самым современным аппаратным обеспечением. Таким образом, корпорация из Китая собирается сместить Samsung с лидирующей позиции по показателю поставок смартфонов в мире.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актер Крис Прэтт опубликовал ролик со
Маша Кохно не считает Саймона Мардашина
Специалисты назвали лучшие смартфоны со
Сандра Буллок усыновит третьего ребёнка
В старинной могиле нашли первого в мире киборга
Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных новых
Ученые: Клетчатка и цельнозерновые продукты
Андрей Денисов заявил, что на Сейшелах никто не
Mercedes-AMG выпустит новый компактный спорткар
Huawei обещает представить складной смартфон в
В Лас-Вегасе сотрудники отеля запретили
Экс-участница «Дом-2» Екатерина Король стала
Huawei P20 Pro стал лучшим смартфоном для съёмки
Мария Лиман с оголенной грудью продемонстрировала
Ольга Жарикова еще может простить Александра
В Кировской области фанат ЦСКА подрезал сына,
Ивана Дилова не теряет надежды построить
Любовь Толкалина во время посещения Италии
Ольга Бузова надеется заполнить 8-тысячную
Рита Дакота впервые оставит наследницу Мию с
Анюта Рай призналась, что она равнодушна к
Ведущая Первого канала Марина Ким шокировала
Экс-вокалист Deep Purple попал в больницу с
Тренер Татьяна Тарасова смирилась с мыслью об
США произведён удар «Томагавками» по Дамаску
Роман Капаклы и Алексей Купин не чувствуют вины
Исследование ДНК египетских мумий позволило
Песня Сергея Лазарева стала платиновой по продажам
В сетях появилось фото нацистской монеты из 2039
Вальтер Соломенцев извинился перед Олесей
Просмотреть все новости