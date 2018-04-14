Huawei обещает представить складной смартфон в ноябре текущего года
В компании Huawei заявили о том, что в ноябре этого года должна состояться презентация ее первого складного смартфона, который будет наделен гнущимся дисплеем. Отмечается, что это произойдет в рамках одного мероприятия, где будут также участвовать Mate 20 и Mate 20 Pro.
На данный момент неизвестно, в каком статусе появится на презентации новое китайское устройство. Будет ли это экспериментальная модель или уже готовый продукт, скажут ближе к премьере. Известно, что оно должно получить дисплей стандарта Super AMOLED, который сможет трансформироваться в более крупный модуль благодаря возможности складываться. Однозначно девайс укомплектуют адаптированной к данной модификации операционной системой Android.
Сейчас утверждается, что гибкий смартфон от Huawei обещают оснастить дисплеем компании LG и самым современным аппаратным обеспечением. Таким образом, корпорация из Китая собирается сместить Samsung с лидирующей позиции по показателю поставок смартфонов в мире.
На данный момент неизвестно, в каком статусе появится на презентации новое китайское устройство. Будет ли это экспериментальная модель или уже готовый продукт, скажут ближе к премьере. Известно, что оно должно получить дисплей стандарта Super AMOLED, который сможет трансформироваться в более крупный модуль благодаря возможности складываться. Однозначно девайс укомплектуют адаптированной к данной модификации операционной системой Android.
Сейчас утверждается, что гибкий смартфон от Huawei обещают оснастить дисплеем компании LG и самым современным аппаратным обеспечением. Таким образом, корпорация из Китая собирается сместить Samsung с лидирующей позиции по показателю поставок смартфонов в мире.
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:20