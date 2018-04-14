Huawei обещает представить складной смартфон в ноябре текущего года

На данный момент неизвестно, в каком статусе появится на презентации новое китайское устройство. Будет ли это экспериментальная модель или уже готовый продукт, скажут ближе к премьере. Известно, что оно должно получить дисплей стандарта Super AMOLED, который сможет трансформироваться в более крупный модуль благодаря возможности складываться. Однозначно девайс укомплектуют адаптированной к данной модификации операционной системой Android.Сейчас утверждается, что гибкий смартфон от Huawei обещают оснастить дисплеем компании LG и самым современным аппаратным обеспечением. Таким образом, корпорация из Китая собирается сместить Samsung с лидирующей позиции по показателю поставок смартфонов в мире.