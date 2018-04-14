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Ксения Собчак нежно поздравила Шнура с днем рождения

Бывший кандидат в президенты, телеведущая Ксения Собчак тепло поздравила певца Сергея Шнурова с днем рождения.

Вчера на своей странице в социальных сетях Собчак опубликовала фотографию, на которой она позирует вместе с Шнуровым. В комментарии к этой записи звезда написала, что так мало осталось людей, которыми можно восхищаться, но Сергей точно входит в это небольшое число.

Ксения Собчак нежно поздравила Шнура с днем рождения

Ксения также добавила, что артист обаятельный и образованный человек, хоть и держит образ хулигана. Такими теплыми словами телеведущая решила поздравить Шнурова с днем рождения.

Подписчики Собчак разделились на два лагеря после просмотра данного снимка. Одни присоединились к поздравлениям, отметив, что Сергей и в правду талантливый артист, и при этом умный человек.

А другие, наоборот, начали высказывать мнение о том, что Шнуров вульгарный и невоспитанный. Некоторые даже добавили, что Ксения и Сергей являются олицетворением хамства ради собственного пиара.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:23
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