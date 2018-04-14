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Huawei P20 Pro стал лучшим смартфоном для съёмки фото и видео

Стало известно, что смартфон Huawei P20 Pro занял первое место в номинации «Смартфон для съёмки фото и видео премиум-класса». Таким образом, девайс китайской компании стал обладателем звания «Продукт года».

Huawei P20 Pro стал лучшим смартфоном для съёмки фото и видео


По словам специалистов, которые тестировали Huawei P20 Pro, устройство уже с первых этапов исследования показало свое превосходство над такими флагманами как Samsung Galaxy S9, Apple iPhone X и Google Pixel 2 XL. Стоит заметить, что здесь речь идет о съемке фото и видео. В частности отмечается возможность снимать материал в режиме 4К, а также использовать 5-кратный зум. Помимо этого камера смартфона отличается наличием технологии искусственного интеллекта AI.

Эксперты утверждают, что умный алгоритм способен правильно подбирать параметры, которые позволяют делать максимально качественные снимки и видеозаписи. Помимо этого функциональность модуля отлично работает даже в условиях нехватки освещения.

Камера Huawei P20 Pro проявляет свое качество при съемке в движении, поскольку в списке опций смартфона есть стабилизация картинки и автофокус.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:00
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