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Любовь Толкалина во время посещения Италии прогулялась по кратеру Везувия

Актриса часто посещает разные страны, радуя поклонников интересными сюжетами в Instagram. Сейчас Любовь Толкалина вместе с наследницей находится в Италии и прогулялась по кратеру Везувия.

Звезда опубликовала небольшой ролик, отметив, что забралась на большую высоту, а потом сама испугалась при виде дремлющего чуда природы. Многие поклонники засыпали Любовь Толкалину комплиментами, тоже мечтая попасть в это место, а также назвали ее отважной и целеустремленной особой.

Любовь Толкалина во время посещения Италии прогулялась по кратеру Везувия


Фанаты были восхищены поступками знаменитости, после чего посоветовали ей работать экскурсоводом, потому что артистка прекрасно описывает свои приключения и достопримечательности. Пользователи сетей пожелали ей счастья и позитивного настроения, с нетерпением ожидая новых сюжетов.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:30
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