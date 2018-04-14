Любовь Толкалина во время посещения Италии прогулялась по кратеру Везувия

Звезда опубликовала небольшой ролик, отметив, что забралась на большую высоту, а потом сама испугалась при виде дремлющего чуда природы. Многие поклонники засыпали Любовь Толкалину комплиментами, тоже мечтая попасть в это место, а также назвали ее отважной и целеустремленной особой.Фанаты были восхищены поступками знаменитости, после чего посоветовали ей работать экскурсоводом, потому что артистка прекрасно описывает свои приключения и достопримечательности. Пользователи сетей пожелали ей счастья и позитивного настроения, с нетерпением ожидая новых сюжетов.