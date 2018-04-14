В Кировской области фанат ЦСКА подрезал сына, болельщика «Спартака»

В конце осени прошлого года в семье жителей Кировской области произошел шокирующий случай. Во время просмотра по ТВ матча между командами ЦСКА и «Спартак», отец и сын, которые болели за разные футбольные клубы, повздорили между собой. Дошло до поножовщины: 54-летний отец не нашел в перепалке лучших аргументов и ударил сына в грудь ножом. Врачам удалось спасти жизнь молодому человеку.Суд отправил подозреваемого на 4 года в колонию общего режима, признав виновным в причинении тяжкого вреда здоровью.