В Кировской области фанат ЦСКА подрезал сына, болельщика «Спартака»
В Кировской области отец, болевший за ЦСКА, нанес собственному сыну, фанату «Спартака», тяжкие повреждения, ударив ножом.
В конце осени прошлого года в семье жителей Кировской области произошел шокирующий случай. Во время просмотра по ТВ матча между командами ЦСКА и «Спартак», отец и сын, которые болели за разные футбольные клубы, повздорили между собой. Дошло до поножовщины: 54-летний отец не нашел в перепалке лучших аргументов и ударил сына в грудь ножом. Врачам удалось спасти жизнь молодому человеку.
Суд отправил подозреваемого на 4 года в колонию общего режима, признав виновным в причинении тяжкого вреда здоровью.
В конце осени прошлого года в семье жителей Кировской области произошел шокирующий случай. Во время просмотра по ТВ матча между командами ЦСКА и «Спартак», отец и сын, которые болели за разные футбольные клубы, повздорили между собой. Дошло до поножовщины: 54-летний отец не нашел в перепалке лучших аргументов и ударил сына в грудь ножом. Врачам удалось спасти жизнь молодому человеку.
Суд отправил подозреваемого на 4 года в колонию общего режима, признав виновным в причинении тяжкого вреда здоровью.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 16:45