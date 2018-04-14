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Рита Дакота впервые оставит наследницу Мию с няней после выхода на работу

Вернувшись с Бали, звездная мама не стала долго сидеть в декрете и вышла на работу. Рита Дакота впервые оставит наследницу Мию с няней и сильно переживает по такому поводу, написав сообщение в Instagram.

Она призналась, что боится передумать и снова остаться дома, потому что хочет чаще видеть малышку рядом. Звезда даже решила брать ее с собой, но потом захотела посоветоваться с поклонниками. Многие люди бояться доверять детей незнакомым особам из-за страшных историй в сетях.

Рита Дакота впервые оставит наследницу Мию с няней после выхода на работу


Подписчики сразу поинтересовались, почему Рита Дакота не попросила свою маму присмотреть за ребенком, а решила нанять няню. Большинство подписчиц не выходили на работу рано, а также были лица, которые вообще обошлись без декретного отпуска из-за жизненных обстоятельств. Сама артистка переживает, что ей не хватает опыта в воспитании девочки и хочет спокойнее реагировать на ситуацию.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:15
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