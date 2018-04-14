Рита Дакота впервые оставит наследницу Мию с няней после выхода на работу

Она призналась, что боится передумать и снова остаться дома, потому что хочет чаще видеть малышку рядом. Звезда даже решила брать ее с собой, но потом захотела посоветоваться с поклонниками. Многие люди бояться доверять детей незнакомым особам из-за страшных историй в сетях.Подписчики сразу поинтересовались, почему Рита Дакота не попросила свою маму присмотреть за ребенком, а решила нанять няню. Большинство подписчиц не выходили на работу рано, а также были лица, которые вообще обошлись без декретного отпуска из-за жизненных обстоятельств. Сама артистка переживает, что ей не хватает опыта в воспитании девочки и хочет спокойнее реагировать на ситуацию.