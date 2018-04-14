Роман Гриценко признался, что все еще питает теплые чувства к Ольге Бузовой

«Классный Ромка! Молодец», «Офигенная пара, подходят друг другу! У Оли шикарный голос и она сама шикарна. Они самые лучшие! Они будут вместе, я верю!», «А глазки то у Бузовой горят на Гриценка», «Роману нужно 100% в «Замуж за Бузову» участвовать», «Ромка, ты классный! Действуй! Уверена у тебя все получится!!», - пишут пользователи Сети.

Еще в конце прошлого года Ольга прямым текстом заявила молодому человеку, что он может перестать тешить себя надеждами по поводу любовных отношений с ней. Теледива расставила все точки над «ё» и дала понять Роману, что он может начинать строить отношения с другими девушками, которые находятся на телестройке.Как бы то ни было, но все попытки Гриценко постоянно увенчивались крахом. Сначала парень отказал обворожительной и эпатажной участнице Елене Хроминой, которая пришла на реалити-шоу именно к нему. Молодые люди даже заселились в вип-дом, однако ничего из этого так и не получилось.Затем Роман отправился на Сейшельские острова, где занялся дружеским сексом с Маргаритой Овсянниковой. Однако даже интим с девушкой не зацепил молодого человека и он заявил, что отношений с Марго у него явно никогда не будет.На днях к Гриценко пришло сразу 5 девушек. Под натиском Андрея Черкасова Роман выбрал из 5 одну, с которой он якобы попытается построить те самые крепкие и долговечные отношения.Тем не менее, по приезду в Москву Гриценко в прямом эфире «Дома-2» заявил, что по-прежнему испытывает чувства к Ольге Бузовой. Нужно сказать, что администрация реалити в отношении Романа сменила гнев на милость. А некоторые телезрители уверены, что молодому человеку даже предоставят шанс поучаствовать в новом телешоу «Замуж за Бузову».