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Юлия Такшина воссоединилась с Григорием Антипенко

Юлия Такшина шокировала своих многочисленных фанатов новостью о воссоединении с актёром Григорием Антипенко. Бывшие супруги опять стали семьей, которая «будет как крепость».

Юлия Такшина воссоединилась с Григорием Антипенко

Известные отечественные актёры - Юлия Такшина и Григорий Антипенко, познакомились на съемках телесериала «Не родись красивой». Артисты влюбились, поженились, а также родили двоих детей. После шести лет совместной жизни пара развелась. После разрыва у Такшиной и Антипенко были очень напряженные отношения. Однако фанаты даже не надеялись, что экс-супруги опять будут вместе. На днях же Юлия объявила, что её семья воссоединилась.

Актриса призналась, что существовавшее напряжение между ней и бывшим мужем прошло и теперь она искренне переживает за Григория, а также желает ему счастья. Артистка призналась, что постоянно поддерживает супруга, когда он без настроения приходит домой, так как это имеет свойство отражаться на всю семью.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:18
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