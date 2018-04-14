Юлия Такшина воссоединилась с Григорием Антипенко

Известные отечественные актёры - Юлия Такшина и Григорий Антипенко, познакомились на съемках телесериала «Не родись красивой». Артисты влюбились, поженились, а также родили двоих детей. После шести лет совместной жизни пара развелась. После разрыва у Такшиной и Антипенко были очень напряженные отношения. Однако фанаты даже не надеялись, что экс-супруги опять будут вместе. На днях же Юлия объявила, что её семья воссоединилась.Актриса призналась, что существовавшее напряжение между ней и бывшим мужем прошло и теперь она искренне переживает за Григория, а также желает ему счастья. Артистка призналась, что постоянно поддерживает супруга, когда он без настроения приходит домой, так как это имеет свойство отражаться на всю семью.