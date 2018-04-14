Виктория Боня нарастила волосы, чем уже похвасталась в Сети

В Instagram-профиле Виктории Бони появилась новая фотография, на которой та позирует с шикарными длинными локонами. Как выяснилось, модель приняла решение нарастить волосы. В подписи к публикации знаменитость призналась, что за короткое время настолько привыкла к новой причёске, что уже даже не может представить себя в другом образе.Подписчики аккаунта Виктории Бони оценили её преображение, подчеркнув, что ровные длинные волосы ей очень идут, а также похвалили работу мастера, ведь цвет наращённых прядей нельзя отличить от родных волос модели. Несмотря на восторг и положительные комментарии, появилось и множество тех, кто считает, что модель сама испортила собственные локоны постоянным воздействие на них вредных веществ.Так, например, один из фолловеров подчеркнул, что Боня вполне могла самостоятельно отрастить такой же длины здоровые волосы, но посчитала, что привлекательный блонд ей куда важнее.