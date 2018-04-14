Тренер Татьяна Тарасова смирилась с мыслью об отсутствии детей
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в рамках телепрограммы «Судьба человека», в частности, поведала о том, почему так и не стала матерью.
Она объяснила это постоянной нехваткой времени (а материнство, все-таки, требует много времени и ответственности), в результате, она приняла жизнь такой, как она складывается, и смирилась с мыслью об отсутствии детей
За свою жизнь 71-летняя Татьяна Тарасова была замужем трижды. Тренер вспоминает, насколько много времени посвящала своей работе, тренировкам спортсменов, поэтому личная жизнь отошла на второй план. Однако Татьяна Анатольевна ни о чем не жалеет, ибо нехватку личной жизни она компенсировала достижениями в работе, где свою материнскую любовь дарила как своим подопечным, так и племянникам.
Племянник Татьяны Тарасовой (сын ее сестры Галины) Алексей стал на стезю продолжения спортивных традиций семейства. Сейчас он является руководителем «Клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова».
Она объяснила это постоянной нехваткой времени (а материнство, все-таки, требует много времени и ответственности), в результате, она приняла жизнь такой, как она складывается, и смирилась с мыслью об отсутствии детей
За свою жизнь 71-летняя Татьяна Тарасова была замужем трижды. Тренер вспоминает, насколько много времени посвящала своей работе, тренировкам спортсменов, поэтому личная жизнь отошла на второй план. Однако Татьяна Анатольевна ни о чем не жалеет, ибо нехватку личной жизни она компенсировала достижениями в работе, где свою материнскую любовь дарила как своим подопечным, так и племянникам.
Племянник Татьяны Тарасовой (сын ее сестры Галины) Алексей стал на стезю продолжения спортивных традиций семейства. Сейчас он является руководителем «Клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова».
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 16:00