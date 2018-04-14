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Тренер Татьяна Тарасова смирилась с мыслью об отсутствии детей

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в рамках телепрограммы «Судьба человека», в частности, поведала о том, почему так и не стала матерью.

Тренер Татьяна Тарасова смирилась с мыслью об отсутствии детей


Она объяснила это постоянной нехваткой времени (а материнство, все-таки, требует много времени и ответственности), в результате, она приняла жизнь такой, как она складывается, и смирилась с мыслью об отсутствии детей

За свою жизнь 71-летняя Татьяна Тарасова была замужем трижды. Тренер вспоминает, насколько много времени посвящала своей работе, тренировкам спортсменов, поэтому личная жизнь отошла на второй план. Однако Татьяна Анатольевна ни о чем не жалеет, ибо нехватку личной жизни она компенсировала достижениями в работе, где свою материнскую любовь дарила как своим подопечным, так и племянникам.

Племянник Татьяны Тарасовой (сын ее сестры Галины) Алексей стал на стезю продолжения спортивных традиций семейства. Сейчас он является руководителем «Клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова».
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Общество
Добавил: George21 Сегодня, 16:00
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