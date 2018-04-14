Поклонники раскритиковали Викторию Дайнеко за старый наряд на светском мероприятии

Для такого случая исполнительница выбрала закрытую блузку белого цвета с жабо, дополненную лентой на шее, а также надела миди-юбку с цветочным принтом. Образ завершили сапоги и небольшой клатч, после чего Виктория Дайнеко решила уложить волосы на одну сторону, чтобы локоны свободно спадали на плечи.Пользователи сетей сразу заметили, что такой наряд уже несколько раз был показан в сюжетах, после чего иронически упомянули о нескольких вещах для всех случаев жизни. Некоторые лица назвали исполнительницу постаревшей особой, выбравшей неудачный стиль, а дальше предложили ей в таком виде посетить ранчо ковбоев.