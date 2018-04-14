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Поклонники раскритиковали Викторию Дайнеко за старый наряд на светском мероприятии

Певица не только радует зрителей своим великолепным голосом, но также может показать отличное чувство стиля. Виктория Дайнеко посетила светское мероприятие в честь 10-летия медиагруппы ACMG, но поклонники раскритиковали ее за старый наряд после просмотра фото в Instagram.

Для такого случая исполнительница выбрала закрытую блузку белого цвета с жабо, дополненную лентой на шее, а также надела миди-юбку с цветочным принтом. Образ завершили сапоги и небольшой клатч, после чего Виктория Дайнеко решила уложить волосы на одну сторону, чтобы локоны свободно спадали на плечи.

Поклонники раскритиковали Викторию Дайнеко за старый наряд на светском мероприятии


Пользователи сетей сразу заметили, что такой наряд уже несколько раз был показан в сюжетах, после чего иронически упомянули о нескольких вещах для всех случаев жизни. Некоторые лица назвали исполнительницу постаревшей особой, выбравшей неудачный стиль, а дальше предложили ей в таком виде посетить ранчо ковбоев.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:40
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