Поклонники раскритиковали Викторию Дайнеко за старый наряд на светском мероприятии
Певица не только радует зрителей своим великолепным голосом, но также может показать отличное чувство стиля. Виктория Дайнеко посетила светское мероприятие в честь 10-летия медиагруппы ACMG, но поклонники раскритиковали ее за старый наряд после просмотра фото в Instagram.
Для такого случая исполнительница выбрала закрытую блузку белого цвета с жабо, дополненную лентой на шее, а также надела миди-юбку с цветочным принтом. Образ завершили сапоги и небольшой клатч, после чего Виктория Дайнеко решила уложить волосы на одну сторону, чтобы локоны свободно спадали на плечи.
Пользователи сетей сразу заметили, что такой наряд уже несколько раз был показан в сюжетах, после чего иронически упомянули о нескольких вещах для всех случаев жизни. Некоторые лица назвали исполнительницу постаревшей особой, выбравшей неудачный стиль, а дальше предложили ей в таком виде посетить ранчо ковбоев.
Для такого случая исполнительница выбрала закрытую блузку белого цвета с жабо, дополненную лентой на шее, а также надела миди-юбку с цветочным принтом. Образ завершили сапоги и небольшой клатч, после чего Виктория Дайнеко решила уложить волосы на одну сторону, чтобы локоны свободно спадали на плечи.
Пользователи сетей сразу заметили, что такой наряд уже несколько раз был показан в сюжетах, после чего иронически упомянули о нескольких вещах для всех случаев жизни. Некоторые лица назвали исполнительницу постаревшей особой, выбравшей неудачный стиль, а дальше предложили ей в таком виде посетить ранчо ковбоев.