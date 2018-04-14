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Ольга Бузова опять обнажилась для подписчиков Инстаграмма

Известная телеведущая, певица Ольга Бузова вновь опубликовала на своей странице в Инстаграме откровенное фото.

На днях Бузова вновь порадовала своих поклонников эротической фотографией, на которой звезда позирует в нижнем белье, а ее образ дополняют высокие лаковые сапоги. Сам снимок выполнен в черно-белом цвете, что придает ему еще большую пикантность.

Ольга Бузова опять обнажилась для подписчиков Инстаграмма

В качестве комментария к данной публикации Ольга написала слова из своей песни «Она не боится». Подписчики пришли в восторг от данного снимка. Многие отметили, что у певицы отличная фигура.

Но хейтеры в очередной раз раскритиковали ведущую «Дома-2» за слишком откровенные фото. По их мнению, лучше демонстрировать талант, а не свое обнаженное тело. Однако преданные фанаты встали на защиту кумира, добавив, что Бузовой не стоит обращать внимания на подобную критику. Несмотря на разгоревшийся в комментариях спор, фотография меньше чем за сутки набрала более 230 тысяч лайков.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:49
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