Ольга Бузова опять обнажилась для подписчиков Инстаграмма

На днях Бузова вновь порадовала своих поклонников эротической фотографией, на которой звезда позирует в нижнем белье, а ее образ дополняют высокие лаковые сапоги. Сам снимок выполнен в черно-белом цвете, что придает ему еще большую пикантность.В качестве комментария к данной публикации Ольга написала слова из своей песни «Она не боится». Подписчики пришли в восторг от данного снимка. Многие отметили, что у певицы отличная фигура.Но хейтеры в очередной раз раскритиковали ведущую «Дома-2» за слишком откровенные фото. По их мнению, лучше демонстрировать талант, а не свое обнаженное тело. Однако преданные фанаты встали на защиту кумира, добавив, что Бузовой не стоит обращать внимания на подобную критику. Несмотря на разгоревшийся в комментариях спор, фотография меньше чем за сутки набрала более 230 тысяч лайков.