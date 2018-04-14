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Агата Муцениеце пытается сбросить вес

Агата Муцениеце, являющаяся латышской и российской актрисой, пытается сбросить в весе. В социальной сети поклонники артистки советуют, как проще всего ей добиться желаемого.

Агата Муцениеце пытается сбросить вес

Муцениеце - счастливая мать двоих детей. Агата после родов благодаря ходьбе и танцам быстро набрала форму. Впрочем, полученный результат актрису не устраивает. На днях артистка сообщила своим фолловерам в социальной сети, что уже несколько недель пытается сбросить лишний вес. В данное время её масса тела – пятьдесят семь килограмм.

Пытающиеся помочь фанаты стали давать Муцениеце рекомендации, как ранее они смогли похудеть. Другие поклонники не согласны с негативным мнением актрисы. Они заявили, что Агата очень хорошо выглядит, при этом советуют в отношении себя не быть очень строгой.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:30
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