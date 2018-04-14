Агата Муцениеце пытается сбросить вес

Муцениеце - счастливая мать двоих детей. Агата после родов благодаря ходьбе и танцам быстро набрала форму. Впрочем, полученный результат актрису не устраивает. На днях артистка сообщила своим фолловерам в социальной сети, что уже несколько недель пытается сбросить лишний вес. В данное время её масса тела – пятьдесят семь килограмм.Пытающиеся помочь фанаты стали давать Муцениеце рекомендации, как ранее они смогли похудеть. Другие поклонники не согласны с негативным мнением актрисы. Они заявили, что Агата очень хорошо выглядит, при этом советуют в отношении себя не быть очень строгой.