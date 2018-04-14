Минздрав не поддержал идею продажи лекарств в супермаркетах
Минздрав России не поддержал инициативу Минпромторга относительно торговли в супермаркетах лекарственными средствами.
Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что ее ведомство не поддерживает проект продажи лекарств на полках супермаркетов: «со стороны Минздрава согласование невозможно». Как следует из пояснения, сейчас и так разнообразные медпрепараты более чем доступны, ведь одна аптека обслуживает наименьшее количество граждан.
По словам министра, лекарства – это тот особый вид товаров, которые должны быть одновременно эффективными, качественными и безопасными. Не менее важно правильно хранить их и использовать. Поэтому те пункты, которые торгуют медпрепаратами, обязаны иметь лицензию к этому виду деятельности, а работающий там персонал – мог бы дать компетентные пояснения.
Глава Минздрава добавила, что сейчас кроме аптек, лицензии на продажи лекарств имеют фельдшерско-акушерские пункты, медорганизации и врачебные сельские амбулатории – таким организациям лицензии выдают, если поблизости нет аптек.
Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что ее ведомство не поддерживает проект продажи лекарств на полках супермаркетов: «со стороны Минздрава согласование невозможно». Как следует из пояснения, сейчас и так разнообразные медпрепараты более чем доступны, ведь одна аптека обслуживает наименьшее количество граждан.
По словам министра, лекарства – это тот особый вид товаров, которые должны быть одновременно эффективными, качественными и безопасными. Не менее важно правильно хранить их и использовать. Поэтому те пункты, которые торгуют медпрепаратами, обязаны иметь лицензию к этому виду деятельности, а работающий там персонал – мог бы дать компетентные пояснения.
Глава Минздрава добавила, что сейчас кроме аптек, лицензии на продажи лекарств имеют фельдшерско-акушерские пункты, медорганизации и врачебные сельские амбулатории – таким организациям лицензии выдают, если поблизости нет аптек.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 14:45