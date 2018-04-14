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Хейтеры устроили флешмоб на странице экс-участницы "Дом-2" Виктории Романец

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец снова попала в неприятную ситуацию.

Ни для кого не является секретом, что обворожительная брюнетка в последнее время довольно негативно высказывается в сторону некоторых пользователей Сети. То девушка желает им попасть в Освенцим, то заявляет, что они заслуживают смерти, то желает им заболеть раком. Однако последние пожелания и вовсе повергли всех в шок.

Хейтеры устроили флешмоб на странице экс-участницы "Дом-2" Виктории Романец

Виктория, одной из своих подписчиц, которая намекнула, что у Антона Гусева очень много долгов, пожелала покоиться с миром. Подобные высказывания знаменитой личности настолько разозлили большое количество фолловеров, что они тут же решили устроить на страничке Романец некий флешмоб, который вряд ли может понравиться кому-либо.

«Покойся с миром! Ой, ты неплохо так сегодня выглядишь!», «Покойся с миром! Тебе идет синий цвет!», «Покойся с миром! Ты супер девушка!», «Покойся с миром! Все будет у вас с Антоном отлично!», «Покойся с миром! Хорошего тебе дня и отдыха!!», - принялись писать многочисленные подписчики Виктории.


Хейтеры устроили флешмоб на странице экс-участницы "Дом-2" Виктории Романец

Вдобавок, некоторые фанаты экс-участницы решили указать ей на то, что известная личность просто-таки не имеет права себе такое позволять. Ведь по их мнению, Вика могла просто ограничится ответом, а не желать своей подписчице покоится с миром, а потом иронично добавлять, что хотела пожелать на самом деле спокойного сна.

Кроме всего прочего, Романец желали настолько много нехороших вещей, что брюнетка не выдержала и на некоторое время даже отключила возможность оставлять комментарии под ее публикациями.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:22
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