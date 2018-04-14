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В районе Курильских островов произошло два землетрясения

Российская геофизическая служба сообщила о фиксации двух подземных толчков в районе Курильских островов.

В районе Курильских островов произошло два землетрясения


В 06:00 по местному времени произошло первое землетрясение магнитудой 5,0 баллов в районе Южных Курил. Его эпицентр находился в 94 километрах от Южно-Курильска, а глубина очага составила 47 километров. В самом Южно-Курильске землетрясение ощутилось на четыре балла.

Второе землетрясение имело магнитуду 4,0 балла и случилось в 08:46 по местному времени на север от острова Уруп. В этом случае глубина его очага достигала 130 километров.

Жители Курил не ощутили сейсмический дискомфорт от второго толчка, так как населенные пункты в данном случае находились в большой удалённости от очага землетрясения.
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Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 14:00
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