В районе Курильских островов произошло два землетрясения

В 06:00 по местному времени произошло первое землетрясение магнитудой 5,0 баллов в районе Южных Курил. Его эпицентр находился в 94 километрах от Южно-Курильска, а глубина очага составила 47 километров. В самом Южно-Курильске землетрясение ощутилось на четыре балла.Второе землетрясение имело магнитуду 4,0 балла и случилось в 08:46 по местному времени на север от острова Уруп. В этом случае глубина его очага достигала 130 километров.Жители Курил не ощутили сейсмический дискомфорт от второго толчка, так как населенные пункты в данном случае находились в большой удалённости от очага землетрясения.