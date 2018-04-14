Во Флориде сотрудница зоопарка обучила гориллу йоге
Во Флориде посетители зоопарка Busch Gardens были удивлены необычными способностями гориллы Болинго. Сотрудница обучила ее йоге, и животное умеет делать некоторые асаны.
Американка ежедневно занимается со своей подопечной, которая учится повторять упражнения, показанные человеком. Самка отлично делает стойку на конечностях и может удивить зрителей позами йоги, после чего получает много вкусных лакомств.
Ученые отметили, что такие занятия приносят большую пользу животным. Они могут продлить им жизнь, улучшить здоровье и активизировать умственную деятельность. Тренер за 13 лет смогла завоевать доверие гориллы, а также хочет научить ее определять цвета и формы предметов.
Американка ежедневно занимается со своей подопечной, которая учится повторять упражнения, показанные человеком. Самка отлично делает стойку на конечностях и может удивить зрителей позами йоги, после чего получает много вкусных лакомств.
Ученые отметили, что такие занятия приносят большую пользу животным. Они могут продлить им жизнь, улучшить здоровье и активизировать умственную деятельность. Тренер за 13 лет смогла завоевать доверие гориллы, а также хочет научить ее определять цвета и формы предметов.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:50