Во Флориде сотрудница зоопарка обучила гориллу йоге

Американка ежедневно занимается со своей подопечной, которая учится повторять упражнения, показанные человеком. Самка отлично делает стойку на конечностях и может удивить зрителей позами йоги, после чего получает много вкусных лакомств.Ученые отметили, что такие занятия приносят большую пользу животным. Они могут продлить им жизнь, улучшить здоровье и активизировать умственную деятельность. Тренер за 13 лет смогла завоевать доверие гориллы, а также хочет научить ее определять цвета и формы предметов.