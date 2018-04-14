Модель Джиджи Хадид хочет вернуть себе пышные формы

"Если бы мне предоставилось право выбирать, то, безусловно, я бы вернула те формы, что были несколько лет назад. Однако сожалеть о прошлом не стоит. Тогда я безумно любила своё тело, но и сейчас отношусь к нему хорошо", - сказала 22-летняя красотка.

Девушка имеет проблемы со здоровьем, на фоне чего она заметно похудела. Многие представительницы прекрасной половины человечества бы наверняка на её месте обрадовались, ведь мир без ума от стройных красавиц, но это не случай Хадид. Она оглядывается назад и понимает, что тогда нравилась себе больше.Если конкретно о болезни Джиджи, то у неё врачи нашли хроническое воспалительное заболевание щитовидной железы, из-за чего она может испытывать проблемы с весом.