Мэр Москвы нашел себе друга в приюте для животных

Новость о нашедших друг друга друзьях выложил в соцсети сам Собянин. До этого он посетил фестиваль «Пасхальный дар» и проникся работой волонтеров и фондов, которые бескорыстно помогают бездомным животным, подыскивая тем новые дома и новых хозяев. Как поделился мэр: «Сам не смог пройти мимо - у меня теперь новый друг!».Пока в столице на Тверском бульваре открыты 10 благотворительных фондов, помогающим четвероногим и их хозяевам. Здесь же проходит и фотовыставка, где в качестве моделей выступали жители приютов и известные люди, в частности Анна Чиповская, Иван Ургант, Юлия Высоцкая, Елизавета Боярская.Всего же по Москве действует 13 приютов, где нашли свое временное или нет пристанище около 17 000 собак и кошек. Кроме них существуют и частные приюты, созданные благотворительными фондами.