АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Книга Еноха: Загадочный апокриф христиан описал устройство небесного царства с внеземными обитателями из других миров
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Мэр Москвы нашел себе друга в приюте для животных

Мэр Москвы Сергей Собянин в приюте для животных выбрал себе нового друга – пса Джоуи.
Мэр Москвы нашел себе друга в приюте для животных


Новость о нашедших друг друга друзьях выложил в соцсети сам Собянин. До этого он посетил фестиваль «Пасхальный дар» и проникся работой волонтеров и фондов, которые бескорыстно помогают бездомным животным, подыскивая тем новые дома и новых хозяев. Как поделился мэр: «Сам не смог пройти мимо - у меня теперь новый друг!».

Пока в столице на Тверском бульваре открыты 10 благотворительных фондов, помогающим четвероногим и их хозяевам. Здесь же проходит и фотовыставка, где в качестве моделей выступали жители приютов и известные люди, в частности Анна Чиповская, Иван Ургант, Юлия Высоцкая, Елизавета Боярская.

Всего же по Москве действует 13 приютов, где нашли свое временное или нет пристанище около 17 000 собак и кошек. Кроме них существуют и частные приюты, созданные благотворительными фондами.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 13:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
У 4-летней дочки Тимати появился парень
Курбан Омаров засмущал сына рассказом о любви в
Туристам запретили подъем на Эйфелеву башню из-за
Венсан Кассель с 21-летней возлюбленной
Слухи и новости «Дома-2»: Илья Яббаров оказался
Блогер Юрий Дудь мечтает взять интервью у Аллы
В семье экс-участницы «Дом-2» Алёны Водонаевой
Во Флориде спятивший после смерти друга гусь
Минздрав не поддержал идею продажи лекарств в
В озере под Магнитогорском местные жители нашли
Кристина Асмус в детстве донашивала одежду
Пользователи Сети уверены, что супруга Дмитрия
Ученые: "Хрустальная девушка" для
Ученые: Сапсан во время охоты своими движениями
Сергей Шнуров ругает жену за выпрямленные волосы
Алёна Водонаева удивила поклонников свадебным
В районе Курильских островов произошло два
Во Флориде сотрудница зоопарка обучила гориллу
Первая дочь Андрея Панина пытается забыть об отце
Ольга Бузова обрадовала Архангельск анонсом
Мэр Москвы нашел себе друга в приюте для животных
В 2018 году Россия совершит около 30 космических
Австралийский рыбак после поимки беременной акулы
Ученые: Туалетная бумага провоцирует
Норвежцы обнаружили в снежной яме зимующую хищную
Ученые: Беспорядок в доме может иногда принести
Анна Седокова не надела бельё на презентацию
Жителей Красноярска напугало появление снежных
Астрофизики: Сбой в работе пульсара связан с
Егор Крид поддерживает связь с экс-участницей
Просмотреть все новости