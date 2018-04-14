Преданные поклонники Ольги Бузовой проклинают нерождённого ребёнка Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова

«Ваша Костенко чего добилась то? Стала журналисткой, психологом или моделью? Или все-таки содержанкой, которая увела мужика из семьи? Все равно гореть им в АДУ. Тарасову, Костенко и не рожденному дитю Костенко!!!», - написала один из ярых поклонников Ольги.

Несколько дней назад Анастасия Костенко опубликовала в личном микроблоге новую фотографию, которую в очередной раз принялись жестко критиковать преданные поклонники Ольги.Несмотря на то, что с момента расставания Бузовой и Тарасова прошло довольно много времени, большое количество фанатов ТВ-звезды не могут до сегодняшнего дня успокоится. Буквально каждый день они поливают грязью не только Дмитрия и его третью супругу, но и нерожденного еще малыша.Поклонники Ольги периодически настолько выходят из себя, что даже накидываются на тех пользователей социальной сети, которые пытаются как-то заступиться за беременную Анастасию Костенко.Как бы то ни было, но в этот раз озлобленные фанаты Бузовой явно перегнули палку.К слову, защитники семейства Тарасовых, стараясь как-то заступиться за Дмитрия и Анастасию, заявили, что подобного рода высказывания и пожелания могут вернуться или же им или же их «любимой» Бузовой бумерангом.А некоторые пользователи Сети даже решили напомнить поклонникам начинающей певицы и телеведущей, что она когда-то, как и Костенко, увела футболиста из семьи, где к тому же воспитывался маленький ребенок.