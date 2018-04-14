Австралийский рыбак после поимки беременной акулы принял у нее роды и спас 98 детенышей
Австралийский рыбак оказался в нестандартной ситуации во время ловли трофеев. После поимки беременной акулы ему пришлось стать акушером и принять у нее роды, чтобы спасти 98 детенышей.
Мужчина заметил особь, попавшую на крючок, после чего стал тянуть добычу наверх, однако в это время другой хищник обратил внимание на своего врага и убил желанный трофей. Когда плоскоголовая самка оказалась в руках рыбака, он заметил активность в ее брюшной полости.
Интуитивно австралиец понял, что тут нужно принять срочные меры, хотя впервые столкнулся с родами обитателей подводных глубин. Он разрезал брюхо и извлек оттуда живых мальков, выпущенных на свободу. Умершая мать стала заслуженной добычей человека для семейного ужина.
Мужчина заметил особь, попавшую на крючок, после чего стал тянуть добычу наверх, однако в это время другой хищник обратил внимание на своего врага и убил желанный трофей. Когда плоскоголовая самка оказалась в руках рыбака, он заметил активность в ее брюшной полости.
Интуитивно австралиец понял, что тут нужно принять срочные меры, хотя впервые столкнулся с родами обитателей подводных глубин. Он разрезал брюхо и извлек оттуда живых мальков, выпущенных на свободу. Умершая мать стала заслуженной добычей человека для семейного ужина.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:20