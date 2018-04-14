Норвежцы обнаружили в снежной яме зимующую хищную птицу

Она решила вылететь из укрытия перед глазами любопытных людей, после чего быстро оказалась в объективе камеры. Норвежцы никогда раньше не сталкивались с такими привычками пернатых, но ученые отметили, что некоторые виды, находящиеся в холодных уголках планеты, могут закапывать себя под снегом во время ночевки.Это позволяет сохранить тепло, благодаря создавшемуся вакууму, так что птица защищена от гибели на морозе. Куропатки часто пользуются такими способами выживания, спасая себя от участи быть съеденными дикими животными.