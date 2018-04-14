Жителей Красноярска напугало появление снежных блох

Люди раньше никогда не видели таких насекомых, которые могут плавать и прыгают на большие расстояния. Они живут в лужах растаявшего снега, а потом исчезают вместе с его остатками. Эксперты поспешили успокоить взволнованных красноярцев, потому что эти особи не могут причинить вред здоровью.Снежные блохи прекрасно переносят низкие температуры, а также активны и питаются мертвыми растениями или бактериями. Особи предпочитают жить в почве, но из-за подтопления были вынуждены вылезти наружу, став причиной паники для местного населения.