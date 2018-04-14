Дарья и Сергей Пынзарь будут жить на две страны

Несколько дней назад обворожительная блондинка рассказала своим многочисленным подписчикам, что решила освоить новую сферу деятельности. Дарья объявила, что планирует в ближайшее время открыть в Алании собственный офис по продаже недвижимости в курортном городке на юге Турции.На данный момент Дарья и ее любимый муж вернулись из Турции в Москву, где они намерены открыть представительство турецкой компании по реализации недвижимости в Алании. По словам семейства Пынзарей, они планируют отныне жить на две страны.Напомним, что недавно Дарья сообщила своим фанатам, что до отъезда из Турции им пришлось оформить в Алании вид на местожительство. Девушка рассказала, что турецкое предприятие Real Turkey, с которым они содействуют, предложило Пынзарям взять в аренду шикарную квартиру на побережье Средиземного моря.Оказывается, что всем членам семьи так понравилось в Алании, что они решили сюда переехать. Жилище расположено в очень хорошем микрорайоне, который имеет хорошо развитую инфраструктуру. Бассейн летний и зимний, зона барбекю, детская площадка, теннисный корт, турецкая баня и даже личный пляж находятся в распоряжении Пынзарей.По словам Дарьи, даже сейчас, вернувшись в России решить некоторые вопросы, они с мужем оставили в Алании своих детей с няней. Артема Пынзаря семейство уже определило в турецкий детский сад, в котором воспитатели говорят с детьми на двух языках.