Фотошоп с беременной Настей Каменских стал хитом Интернета

Чтобы не распространять лживые сведения, опубликовавшие фото пользователи признались, что это всего лишь фотошоп. Но надо сказать, что многие почитали таланта Каменских желали бы увидеть её в таком положении в реальности.Напомним, в прошлом году Каменских покинула проект "Потам и Настя", который сделал их неё большую звезду. Сейчас исполнительница сосредоточена на сольной карьере и уже выпустила пару синглов.