Фотошоп с беременной Настей Каменских стал хитом Интернета
Популярная украинская певица и телеведущая Настя Каменских в настоящее время находится в отношениях с неким мужчиной, имя которого называть пока не желает. А накануне вся фанатская армия всколыхнулась, обнаружив в одной из групп фотоснимок, на котором 30-летняя знаменитость позирует с беременным животом.
Чтобы не распространять лживые сведения, опубликовавшие фото пользователи признались, что это всего лишь фотошоп. Но надо сказать, что многие почитали таланта Каменских желали бы увидеть её в таком положении в реальности.
Напомним, в прошлом году Каменских покинула проект "Потам и Настя", который сделал их неё большую звезду. Сейчас исполнительница сосредоточена на сольной карьере и уже выпустила пару синглов.
Чтобы не распространять лживые сведения, опубликовавшие фото пользователи признались, что это всего лишь фотошоп. Но надо сказать, что многие почитали таланта Каменских желали бы увидеть её в таком положении в реальности.
Напомним, в прошлом году Каменских покинула проект "Потам и Настя", который сделал их неё большую звезду. Сейчас исполнительница сосредоточена на сольной карьере и уже выпустила пару синглов.