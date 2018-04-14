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Фотошоп с беременной Настей Каменских стал хитом Интернета

Популярная украинская певица и телеведущая Настя Каменских в настоящее время находится в отношениях с неким мужчиной, имя которого называть пока не желает. А накануне вся фанатская армия всколыхнулась, обнаружив в одной из групп фотоснимок, на котором 30-летняя знаменитость позирует с беременным животом.

Чтобы не распространять лживые сведения, опубликовавшие фото пользователи признались, что это всего лишь фотошоп. Но надо сказать, что многие почитали таланта Каменских желали бы увидеть её в таком положении в реальности.

Фотошоп с беременной Настей Каменских стал хитом Интернета

Напомним, в прошлом году Каменских покинула проект "Потам и Настя", который сделал их неё большую звезду. Сейчас исполнительница сосредоточена на сольной карьере и уже выпустила пару синглов.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 06:59
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