Астрофизики: Сбой в работе пульсара связан с неоднородностью вращения его слоев
Астрофизики, используя мощности 26-метрового радиотелескопа Маунт-Плезант и 30-метрового телескопа Сидуна, наблюдали за активностью пульсара Вела, чьи слои вращаются неоднородно, вызывая сбои в его работе. Статья астрофизиков представлена в журнале Nature.
Пульсар Вела образован в облаке, оставшемся после взрыва сверхновой Вела. Считается, что данный класс нейтронной звезды обладает твердой внешней оболочкой и жидкой внутренней средой. Примерно 1 раз в 3 года пульсар внезапно ускоряется, что обусловлено сверхтекучестью ядра, которое вращается без остановки, в отличие от внешней оболочки звезды.
Разность потенциалов создает сверхтекучие вихри, передающие скорость от жидкого ядра к твердой коре, что придает общее ускорение пульсару. Возраст звезды составляет порядка 11 тыс. лет, расположен пульсар Вела на удалении в 800 св.л. от нашей планеты. Астрофизики намерены продолжить наблюдение за звездой.
Пульсар Вела образован в облаке, оставшемся после взрыва сверхновой Вела. Считается, что данный класс нейтронной звезды обладает твердой внешней оболочкой и жидкой внутренней средой. Примерно 1 раз в 3 года пульсар внезапно ускоряется, что обусловлено сверхтекучестью ядра, которое вращается без остановки, в отличие от внешней оболочки звезды.
Разность потенциалов создает сверхтекучие вихри, передающие скорость от жидкого ядра к твердой коре, что придает общее ускорение пульсару. Возраст звезды составляет порядка 11 тыс. лет, расположен пульсар Вела на удалении в 800 св.л. от нашей планеты. Астрофизики намерены продолжить наблюдение за звездой.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:50