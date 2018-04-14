Астрофизики: Сбой в работе пульсара связан с неоднородностью вращения его слоев

Пульсар Вела образован в облаке, оставшемся после взрыва сверхновой Вела. Считается, что данный класс нейтронной звезды обладает твердой внешней оболочкой и жидкой внутренней средой. Примерно 1 раз в 3 года пульсар внезапно ускоряется, что обусловлено сверхтекучестью ядра, которое вращается без остановки, в отличие от внешней оболочки звезды.Разность потенциалов создает сверхтекучие вихри, передающие скорость от жидкого ядра к твердой коре, что придает общее ускорение пульсару. Возраст звезды составляет порядка 11 тыс. лет, расположен пульсар Вела на удалении в 800 св.л. от нашей планеты. Астрофизики намерены продолжить наблюдение за звездой.