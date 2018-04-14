АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пространство в глубинах Вселенной пронизано смертоносными излучениями, способными погубить нашу планету
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Ольга Бузова примерила подаренные поклонниками стринги

Прославленная телеведущая и исполнительница Ольга Бузова продемонстрировала эротичное нижнее белье, которое ей подарил один из поклонников.

Несколько дней назад ТВ-звезда и начинающая певица сообщила у себя на страничке в социальной сети Инстаграм, что на ее канале YouTube появился новый влог #olgabuzovalive.

Ольга Бузова примерила подаренные поклонниками стринги

«Все, что не попало в мои сторис за эту неделю, смотрите в моем новом влоге #olgabuzovalive.. Откровения Филиппа, проблемы на концертах, моя жизнь за кадром, концерты в Тольятти и Самаре..», - написала Ольга.

На кадрах нового ролика знаменитость решила прихвастнуть не только красивыми букетами цветов, но и довольно неприличными стрингами. В результате Бузова решает померить подаренное нижнее белье. Стоит отметить, что многочисленные поклонники Ольги довольно положительно отнеслись к подобным действиям своего кумира.

Многие фанаты певицы остались в восторге от такого жизненного и искреннего влога, поэтому буквально засыпали свою любимицу приятными словами.

Ольга Бузова примерила подаренные поклонниками стринги

«Мне понравилась!!! Олечка у тебя все идеально получается!!!! Ты королева!!! Моя доченька тоже тебя очень обожает», «Прикольный влог, побольше бы таких! Без сценического образа Оля очень сдержанная и спокойная оказывается», «Очень естественная, живая, озорная девченка Бузеныш. Слушаю половину из песен. Но она очень жизнерадостная. Бузя смешная», - пишут комментаторы.

Напомним, что в марте Ольга официально заявила, что теперь будет вести влог на YouTube под названием «Бузова live». Теперь каждый четверг на канале знаменитости появляется новый видеоролик, которым с удовольствием спешат насладиться поклонники звезды.

Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 06:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На продажу выставлен внедорожник Porsche на
Жизнь на нашей планете появилась 3,5 миллиарда
Дмитрий Дюжев порадует зрителей образом Петра
Модель Джиджи Хадид хочет вернуть себе пышные
Анастасия Решетова на фото в Instagram напомнила
Преданные поклонники Ольги Бузовой проклинают
Юлию Барановскую заподозрили в беременности
Последний суперкар Pagani Huayra будет похож на
Дарья и Сергей Пынзарь будут жить на две страны
Хью Джекман заступился за 10-летнюю школьницу,
Фотошоп с беременной Настей Каменских стал хитом
Ольга Бузова примерила подаренные поклонниками
Белогорец пытался похитить алюминий с военного
Всех финских полицейских оснастят нательными
Опубликованы комплектации нового кроссовера Lifan
Ученые обнаружили супертиды, связанные с
В США диагностировать болезни теперь будет
Ford представил самый "бюджетный" Focus нового
Учёные: Ягоды помогут защитить организм от рака
Ученые: Со временем на Землю придет холод и засуха
Актриса Таисия Вилкова рассказала, как пережила
Учёные: 1500-летняя луковица доказала наличие
Британцы нашли на поле живого тюленя после его
Учёные: Чай в пакетиках вызывает развитие флюороза
Юлия Началова перестала скрывать свои больные
Бренд MG представил тизеры внедорожника X-motion
Израильские ученые научились распознавать ложь по
Наталья Водянова рассказала о тяжелом детстве и
Ученые решили после воссоздания скифской арфы
С начала конфликта в Сирии погибли 130 российских
Просмотреть все новости