Ольга Бузова примерила подаренные поклонниками стринги

«Все, что не попало в мои сторис за эту неделю, смотрите в моем новом влоге #olgabuzovalive.. Откровения Филиппа, проблемы на концертах, моя жизнь за кадром, концерты в Тольятти и Самаре..», - написала Ольга.

«Мне понравилась!!! Олечка у тебя все идеально получается!!!! Ты королева!!! Моя доченька тоже тебя очень обожает», «Прикольный влог, побольше бы таких! Без сценического образа Оля очень сдержанная и спокойная оказывается», «Очень естественная, живая, озорная девченка Бузеныш. Слушаю половину из песен. Но она очень жизнерадостная. Бузя смешная», - пишут комментаторы.

Несколько дней назад ТВ-звезда и начинающая певица сообщила у себя на страничке в социальной сети Инстаграм, что на ее канале YouTube появился новый влог #olgabuzovalive.На кадрах нового ролика знаменитость решила прихвастнуть не только красивыми букетами цветов, но и довольно неприличными стрингами. В результате Бузова решает померить подаренное нижнее белье. Стоит отметить, что многочисленные поклонники Ольги довольно положительно отнеслись к подобным действиям своего кумира.Многие фанаты певицы остались в восторге от такого жизненного и искреннего влога, поэтому буквально засыпали свою любимицу приятными словами.Напомним, что в марте Ольга официально заявила, что теперь будет вести влог на YouTube под названием «Бузова live». Теперь каждый четверг на канале знаменитости появляется новый видеоролик, которым с удовольствием спешат насладиться поклонники звезды.