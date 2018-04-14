Познер: Трамп и его Twitter - катастрофа для США

Познер надеется, что Россия и США в итоге смогут договориться по способам разрешения сирийского противостояния, как в свое время Америка и СССР разрешили Карибский кризис. Трамп как политик не пригоден для президентского кресла, являясь катастрофой для страны. Глава Белого дома США, рассуждает Познер, играет в стратегию типа "Монополии" или покера, а на самом деле международная политика - более сложная система.Американский лидер не всегда может предугадать последствия своих опрометчивых решений, а использовать Twitter в качестве официального источника рассылки дипломатических сообщений - непрофессионально, убежден журналист.