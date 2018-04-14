Седан Lexus LS может получить электрическую и водородную версии

Как рассказал главный инженер, в будущем Lexus LS будет разработан в двух новых модификациях, одна из них получит полностью электрический двигатель, а вторая будет комплектоваться силовым агрегатом на топливных ячейках. К тому же специалисты компании разрабатывают более мощный гибридный силовой агрегат. Японские производители намерены создать достойных конкурентов для «зелёных» моделей Jaguar, Mercedes-Benz и Tesla.Новый седан Lexus LS был представлен в прошлом году на мотор-шоу в Детройте. Автомобиль разработали на новой платформе, оснастили новыми моторами и обновили внешний дизайн.В настоящее время седан предлагается с турбодвигателем V6 объёмом 3,3 литра производительностью 415 лошадиных сил. Также Lexus LS доступен с гибридным силовым агрегатом, генерирующим 354 лошадиные силы.