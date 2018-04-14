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Седан Lexus LS может получить электрическую и водородную версии

Разработчики компании Lexus планируют сделать из нового полноразмерного седана LS машину, которая будет работать на альтернативной энергии. Об этом накануне сообщил главный инженер проекта Тосио Асахи.

Седан Lexus LS может получить электрическую и водородную версии


Как рассказал главный инженер, в будущем Lexus LS будет разработан в двух новых модификациях, одна из них получит полностью электрический двигатель, а вторая будет комплектоваться силовым агрегатом на топливных ячейках. К тому же специалисты компании разрабатывают более мощный гибридный силовой агрегат. Японские производители намерены создать достойных конкурентов для «зелёных» моделей Jaguar, Mercedes-Benz и Tesla.

Новый седан Lexus LS был представлен в прошлом году на мотор-шоу в Детройте. Автомобиль разработали на новой платформе, оснастили новыми моторами и обновили внешний дизайн.

В настоящее время седан предлагается с турбодвигателем V6 объёмом 3,3 литра производительностью 415 лошадиных сил. Также Lexus LS доступен с гибридным силовым агрегатом, генерирующим 354 лошадиные силы.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:20
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