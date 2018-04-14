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Ученые выявили способ перестать переживать за разорванные отношения

Канадские психологи Университета Британской Колумбии предложили свой способ перестать переживать за разорванные отношения с партнером. Эксперты предлагают медитировать и войти в гармонию с окружающей средой. Статья ученых изложена на страницах PsyPost.

Ученые выявили способ перестать переживать за разорванные отношения


Аналитики провели исследование, установив, что представительницы прекрасного пола, занимающиеся медитацией, гораздо проще переносят разрыв отношений, а также реже впадают в депрессивное состояние и легко выходят из стрессовых ситуаций. Медитирование помогает женщине благополучно наладить свою сексуальную жизнь, что обусловлено нахождением дамы в духовной гармонии с собой.

Медитацию можно сравнить с сексуальной терапией, которая поможет каждому решить свои проблемы без таблеток и походов к врачу, резюмировали ученые.
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:53
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