Ученые выявили способ перестать переживать за разорванные отношения

Аналитики провели исследование, установив, что представительницы прекрасного пола, занимающиеся медитацией, гораздо проще переносят разрыв отношений, а также реже впадают в депрессивное состояние и легко выходят из стрессовых ситуаций. Медитирование помогает женщине благополучно наладить свою сексуальную жизнь, что обусловлено нахождением дамы в духовной гармонии с собой.Медитацию можно сравнить с сексуальной терапией, которая поможет каждому решить свои проблемы без таблеток и походов к врачу, резюмировали ученые.