АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Книга Еноха: Загадочный апокриф христиан описал устройство небесного царства с внеземными обитателями из других миров
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Ученые: Метеозависимым людям станет легче из-за снижения солнечной активности

Ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН считают, что понижение солнечной активности поможет метеозависимым людям чувствовать себя лучше. В марте 2018 года количество вспышек на нашей звезде было минимальным за последние 9 лет.

Ученые: Метеозависимым людям станет легче из-за снижения солнечной активности


Астрофизики подчеркивают, что спокойное Солнце производит гораздо меньшее количество рентгеновских вспышек и, как следствие, магнитных волнений на Земле. Соответственно, домашние питомцы, а также метеочувствительные люди будут ощущать себя более комфортно в нынешних условиях солнечной активности.

Мощность солнечных выбросов и частота магнитного волнения Земли сократилась примерно в 2 раза (по сравнению с прошлым годом). Астрономы предполагают, что в конце 2018 года данные показатели достигнут новых минимальных пиков. Возобновление солнечной активности пока сложно предсказать, подчеркивают эксперты.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:23
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Евгений Петросян впечатлил публику своим образом
Ученые подсчитали, сколько алкоголя не повредит
В аэропорту Мюнхена задержанную россиянку
Екатерина Зиновьева обиделась на подписчиков
Ученые: Строение мозга финансистов оказалось
Виктория Бекхэм порадовала фанатов забавными
Эксперты выяснили, где россияне будут
Во время исследования крепости Узундара ученые
Поклонники сравнили Леонтьева без фирменных
Появились новые шпионские снимки обновленного BMW
Егор Крид получил совет от Нюши
Хейтеры сравнили внешность Ольги Бузовой и
Японская газета выяснила условия Ким Чен Ына для
Мама Майи Донцовой орала матом на Алексея Купина
В Сети обсуждают внезапную смерть участника
Ученые выявили способ перестать переживать за
В Сети опубликовали первые изображения кроссовера
Данила Козловский не приветствует слишком яркие
Екатерина Стриженова в 50 лет в первый раз стала
Apple намерена увольнять сотрудников за утечку
Смартфон Samsung Galaxy S9+ в РФ резко подешевел
Экс-участница «Дом-2» Елизавета Триандафилиди
В сети появились «живые» фото iPhone X в золотом
Ученые: Крестоцветные овощи и корнеплоды могут
Ученые: Метеозависимым людям станет легче из-за
Юрий Дудь назвал Ольгу Бузову «желанной дамой»
Дочь Александра Серова уехала в Рим после
Юлия Такшина воссоединилась с Григорием Антипенко
Медорганизации Москвы получили 32 миллиона
В Швеции создали дорогу для зарядки электрокаров
Просмотреть все новости