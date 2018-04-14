Ученые: Метеозависимым людям станет легче из-за снижения солнечной активности

Астрофизики подчеркивают, что спокойное Солнце производит гораздо меньшее количество рентгеновских вспышек и, как следствие, магнитных волнений на Земле. Соответственно, домашние питомцы, а также метеочувствительные люди будут ощущать себя более комфортно в нынешних условиях солнечной активности.Мощность солнечных выбросов и частота магнитного волнения Земли сократилась примерно в 2 раза (по сравнению с прошлым годом). Астрономы предполагают, что в конце 2018 года данные показатели достигнут новых минимальных пиков. Возобновление солнечной активности пока сложно предсказать, подчеркивают эксперты.