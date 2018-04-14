Ученые: Метеозависимым людям станет легче из-за снижения солнечной активности
Ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН считают, что понижение солнечной активности поможет метеозависимым людям чувствовать себя лучше. В марте 2018 года количество вспышек на нашей звезде было минимальным за последние 9 лет.
Астрофизики подчеркивают, что спокойное Солнце производит гораздо меньшее количество рентгеновских вспышек и, как следствие, магнитных волнений на Земле. Соответственно, домашние питомцы, а также метеочувствительные люди будут ощущать себя более комфортно в нынешних условиях солнечной активности.
Мощность солнечных выбросов и частота магнитного волнения Земли сократилась примерно в 2 раза (по сравнению с прошлым годом). Астрономы предполагают, что в конце 2018 года данные показатели достигнут новых минимальных пиков. Возобновление солнечной активности пока сложно предсказать, подчеркивают эксперты.
Астрофизики подчеркивают, что спокойное Солнце производит гораздо меньшее количество рентгеновских вспышек и, как следствие, магнитных волнений на Земле. Соответственно, домашние питомцы, а также метеочувствительные люди будут ощущать себя более комфортно в нынешних условиях солнечной активности.
Мощность солнечных выбросов и частота магнитного волнения Земли сократилась примерно в 2 раза (по сравнению с прошлым годом). Астрономы предполагают, что в конце 2018 года данные показатели достигнут новых минимальных пиков. Возобновление солнечной активности пока сложно предсказать, подчеркивают эксперты.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:23