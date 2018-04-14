АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Книга Еноха: Загадочный апокриф христиан описал устройство небесного царства с внеземными обитателями из других миров
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Mercedes-Maybach представил роскошный концепт с золотыми деталями

Подразделение Mercedes-Maybach выложило в сеть видеотизер, на котором изображён роскошный концепт-кар с деталями из золота. Роскошный автомобиль представят в Пекине.

Mercedes-Maybach представил роскошный концепт с золотыми деталями


На видеоролике раскрывается дизайн интерьера концепта от Mercedes-Maybach, где будут установлены четыре раздельных сиденья, три сенсорных экрана и «парящая» центральная консоль. В отделке салона немецкие дизайнеры использовали белую кожу, натуральное дерево, алюминий и золото. Логотипы бренда выполнены из драгоценного металла.

По мнению экспертов, в Пекине представители Mercedes-Maybach продемонстрируют концептуальную версию купеобразного кроссовера. Новый прототип будет оснащён задним стеклом с двумя секциями, аналогичное решение применялось на ретрофутуристическом купе Vision Mercedes-Maybach 6 с электрическим двигателем.

В Женеве был представлен рестайлинговый седан Maybach, который будут реализовывать и в России. В моторной гамме автомобиля имеется бензиновый двигатель производительностью 367 лошадиных сил и битурбированный мотор мощностью 469 «лошадей».
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 09:55
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Евгений Петросян впечатлил публику своим образом
Ученые подсчитали, сколько алкоголя не повредит
В аэропорту Мюнхена задержанную россиянку
Екатерина Зиновьева обиделась на подписчиков
Ученые: Строение мозга финансистов оказалось
Виктория Бекхэм порадовала фанатов забавными
Эксперты выяснили, где россияне будут
Во время исследования крепости Узундара ученые
Поклонники сравнили Леонтьева без фирменных
Появились новые шпионские снимки обновленного BMW
Егор Крид получил совет от Нюши
Хейтеры сравнили внешность Ольги Бузовой и
Японская газета выяснила условия Ким Чен Ына для
Мама Майи Донцовой орала матом на Алексея Купина
В Сети обсуждают внезапную смерть участника
Ученые выявили способ перестать переживать за
В Сети опубликовали первые изображения кроссовера
Данила Козловский не приветствует слишком яркие
Екатерина Стриженова в 50 лет в первый раз стала
Apple намерена увольнять сотрудников за утечку
Смартфон Samsung Galaxy S9+ в РФ резко подешевел
Экс-участница «Дом-2» Елизавета Триандафилиди
В сети появились «живые» фото iPhone X в золотом
Ученые: Крестоцветные овощи и корнеплоды могут
Ученые: Метеозависимым людям станет легче из-за
Юрий Дудь назвал Ольгу Бузову «желанной дамой»
Дочь Александра Серова уехала в Рим после
Юлия Такшина воссоединилась с Григорием Антипенко
Медорганизации Москвы получили 32 миллиона
В Швеции создали дорогу для зарядки электрокаров
Просмотреть все новости