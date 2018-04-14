Mercedes-Maybach представил роскошный концепт с золотыми деталями

На видеоролике раскрывается дизайн интерьера концепта от Mercedes-Maybach, где будут установлены четыре раздельных сиденья, три сенсорных экрана и «парящая» центральная консоль. В отделке салона немецкие дизайнеры использовали белую кожу, натуральное дерево, алюминий и золото. Логотипы бренда выполнены из драгоценного металла.По мнению экспертов, в Пекине представители Mercedes-Maybach продемонстрируют концептуальную версию купеобразного кроссовера. Новый прототип будет оснащён задним стеклом с двумя секциями, аналогичное решение применялось на ретрофутуристическом купе Vision Mercedes-Maybach 6 с электрическим двигателем.В Женеве был представлен рестайлинговый седан Maybach, который будут реализовывать и в России. В моторной гамме автомобиля имеется бензиновый двигатель производительностью 367 лошадиных сил и битурбированный мотор мощностью 469 «лошадей».