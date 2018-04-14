В Санкт-Петербурге на КАД насмерть сбили парня, который вышел из сломавшейся машины

Около 8 часов вечера Range Rover под управлением 32-летнего мужчины насмерть сбил 20-летнего парня на 76-м километре КАД. Со слов очевидцев известно, что молодой человек вышел из сломавшегося автомобиля Daewoo и как раз шел поставить предупреждающий аварийный знак. Однако сделать этого так и не успел.Также очевидцы сообщают, что машина погибшего парня стояла во втором ряду.Сотрудники ГИБДД по данному факту проводят проверку.