Владимира Антонова официально обвинили в хищении 150 миллионов рублей у банка

Владимиру Антонову предъявили официальные обвинения в мошеннических действиях с активами «Советского» банка. В скором будущем Выборгский суд определит для бизнесмена меру пресечения.Свидетель показал, что Антонов под угрозами физической расправы потребовал перевести украденные финансы на счета подставной фирмы, которая принадлежит подконтрольным юрфирмам банкира.Бизнесмен был объявлен в розыск с ноября 2011 года Интерполом с особой – «красной» - пометкой, означавшей немедленный арест при обнаружении. Представители Литвы обвиняют его в присвоении чужого имущества в крупных размерах: тогда он, будучи совладельцем литовского банка присвоил около 1,5 миллиарда долларов.Задержали подозреваемого расхитителя в России 11 апреля в Подмосковье в собственном загородном доме.