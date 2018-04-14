Ученые создали скоординированную модель системы ADAS для помощи водителям

Как рассказал инженер Цу-Чи Линь, довольно проблематично детально проанализировать многие технологии, которые устанавливаются в транспортных средствах, потому что производитель не дает такой возможности. Поэтому авторы проекта собрали все данные о динамике машин и команд программ. ADAS, предупреждая водителей о выезде из той или иной полосы движения, повышает уровень их безопасности.Скоординированная модель рассматривается учеными, как своеобразный штурман. Специалисты встроили физические модели и команды для проведения симуляции автомобиля. Они сделали анализ того, как управление программ может повлиять на движение транспортных средств. В результате оказалось, что ADAS устраняла большие отклонения и диктовала бóльшую точность траектории. Авторы проекта собираются и в дальнейшем заниматься изучением воздействие устанавливаемых технологий на работу автомобилей.