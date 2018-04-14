Рэпер Децл должен коммунальщикам 150 000 рублей
Кирилл Толмацкий, больше известный как Децл, проиграл в суде дело против коммунальщиков и теперь должен им 150 000 рублей.
Подробности этой истории неизвестны, но в суд поступил иск от управляющей компании против Кирилла Толмацкого о взыскании с него долга за коммунальные услуги. Недавно Басманный суд столицы решил дело в пользу управляющей компании, обязав Децла выплатить ей около 150 000 рублей долга по коммуналке и 4 000 в качестве госпошлины.
В свое время Децл был очень популярным рэпером, сейчас же он почти не появляется на публике.
Подробности этой истории неизвестны, но в суд поступил иск от управляющей компании против Кирилла Толмацкого о взыскании с него долга за коммунальные услуги. Недавно Басманный суд столицы решил дело в пользу управляющей компании, обязав Децла выплатить ей около 150 000 рублей долга по коммуналке и 4 000 в качестве госпошлины.
В свое время Децл был очень популярным рэпером, сейчас же он почти не появляется на публике.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:23