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Кирилл Терешин заявил, что отныне его сердце принадлежит Ольге Бузовой

Прославившийся благодаря своим «рукам-базукам» Кирилл Терешин признался, что разлюбил Ляйсан Утяшеву и теперь его сердце принадлежит популярной ведущей телепроекта «Дом-2» и певице Ольге Бузовой.

В доказательство этого, на своей странице в социальной сети Instagram он опубликовал короткий ролик, в котором он назвал теледиву «своей малышкой», а после поцеловал ее изображение, которое украшало авторскую книгу девушки.

Кирилл Терешин заявил, что отныне его сердце принадлежит Ольге Бузовой

Стоит отметить, что видео вызвало большой резонанс и за несколько часов набрало более 66 тысяч просмотров и сотню комментариев. В них подписчики стали писать, что Кирилл отлично бы смотрелся на фоне знаменитости.

Также пользователи Сети отметили, что работая в тандеме Терешин и Бузова точно смогли бы покорить мир, поскольку отлично знают, как необходимо эпатировать публику и привлекать к себе ее внимание.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:55
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