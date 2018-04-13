Кирилл Терешин заявил, что отныне его сердце принадлежит Ольге Бузовой
Прославившийся благодаря своим «рукам-базукам» Кирилл Терешин признался, что разлюбил Ляйсан Утяшеву и теперь его сердце принадлежит популярной ведущей телепроекта «Дом-2» и певице Ольге Бузовой.
В доказательство этого, на своей странице в социальной сети Instagram он опубликовал короткий ролик, в котором он назвал теледиву «своей малышкой», а после поцеловал ее изображение, которое украшало авторскую книгу девушки.
Стоит отметить, что видео вызвало большой резонанс и за несколько часов набрало более 66 тысяч просмотров и сотню комментариев. В них подписчики стали писать, что Кирилл отлично бы смотрелся на фоне знаменитости.
Также пользователи Сети отметили, что работая в тандеме Терешин и Бузова точно смогли бы покорить мир, поскольку отлично знают, как необходимо эпатировать публику и привлекать к себе ее внимание.
В доказательство этого, на своей странице в социальной сети Instagram он опубликовал короткий ролик, в котором он назвал теледиву «своей малышкой», а после поцеловал ее изображение, которое украшало авторскую книгу девушки.
Стоит отметить, что видео вызвало большой резонанс и за несколько часов набрало более 66 тысяч просмотров и сотню комментариев. В них подписчики стали писать, что Кирилл отлично бы смотрелся на фоне знаменитости.
Также пользователи Сети отметили, что работая в тандеме Терешин и Бузова точно смогли бы покорить мир, поскольку отлично знают, как необходимо эпатировать публику и привлекать к себе ее внимание.