Кирилл Терешин заявил, что отныне его сердце принадлежит Ольге Бузовой

В доказательство этого, на своей странице в социальной сети Instagram он опубликовал короткий ролик, в котором он назвал теледиву «своей малышкой», а после поцеловал ее изображение, которое украшало авторскую книгу девушки.Стоит отметить, что видео вызвало большой резонанс и за несколько часов набрало более 66 тысяч просмотров и сотню комментариев. В них подписчики стали писать, что Кирилл отлично бы смотрелся на фоне знаменитости.Также пользователи Сети отметили, что работая в тандеме Терешин и Бузова точно смогли бы покорить мир, поскольку отлично знают, как необходимо эпатировать публику и привлекать к себе ее внимание.