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Дебют Дианы Шурыгиной на сцене телепроекта «Дом-2» так и не состоялся

Сегодня мы уже писали о том, что на днях состоялась свадьба экс-участника телепроекта «Дом-2» Гогена Солнцева. Молодой человек все-таки женился на актрисе, которая оказалась старше его на 30 лет, за что прям в ЗАГСе получил ключи от квартиры в Москве.

После росписи молодожены направились прямиком в городские квартиры реалити-шоу, дабы рассказать о своем замужестве всем зрителям телестройки. Однако из-за того, что в студии уже шли съемки, Гогену и его новоиспеченной жене пришлось ждать.

Дебют Дианы Шурыгиной на сцене телепроекта «Дом-2» так и не состоялся

В итоге супруги прождали своей очереди около 6 часов, а часть его гостей не вытерпев предпочла удалиться.

Стоит отметить, что главной изюминкой ток-шоу должна была стать Диана Шурыгина, которая выпустила свой первый трек в паре с Сашей Актом, но в итоге домовский продюсер не позволил девушке выступить, несмотря на многочасовое ожидание этого события.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:40
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