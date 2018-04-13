Дебют Дианы Шурыгиной на сцене телепроекта «Дом-2» так и не состоялся

После росписи молодожены направились прямиком в городские квартиры реалити-шоу, дабы рассказать о своем замужестве всем зрителям телестройки. Однако из-за того, что в студии уже шли съемки, Гогену и его новоиспеченной жене пришлось ждать.В итоге супруги прождали своей очереди около 6 часов, а часть его гостей не вытерпев предпочла удалиться.Стоит отметить, что главной изюминкой ток-шоу должна была стать Диана Шурыгина, которая выпустила свой первый трек в паре с Сашей Актом, но в итоге домовский продюсер не позволил девушке выступить, несмотря на многочасовое ожидание этого события.