АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пространство в глубинах Вселенной пронизано смертоносными излучениями, способными погубить нашу планету
EUR 76.76 USD 62.07
Курс валют на 13.04.2018

Диана Шурыгина заявила, что выпустит свою криптовалюту и запишет несколько хитов, чем «уничтожит» Ольгу Бузову

Сегодня, скандально известная Диана Шурыгина и исполнитель Саша Акт презентовали публике свою первую песню и заявили, что не собираются на этом останавливаться и составят конкуренцию самой Ольге Бузовой, создав свою именную криптовалюту «Дикоин».

Напомним, что впервые о записи совместного трека стало известно еще на свадьбе у 18-летней звезды из Ульновска. Выступая на торжестве, Саша Акт предложил девушке сотрудничество, и та с удовольствием согласилась.

Диана Шурыгина заявила, что выпустит свою криптовалюту и запишет несколько хитов, чем «уничтожит» Ольгу Бузову

Сейчас, после выхода своей первой песни, Диана заявила, что намерена свергнуть ведущую телепроекта «Дом-2» с певческого олимпа, а вместе с ней и всех остальных «королей» отечественного шоу-бизнеса, намекая на Филиппа Киркорова и Аллу Пугачеву.

По мнению Шурыгиной, Оля уже «старая женщина», а потому должна уступить свое место более молодым творческим личностям, вроде нее и Саши Акта.

Диана Шурыгина заявила, что выпустит свою криптовалюту и запишет несколько хитов, чем «уничтожит» Ольгу Бузову

Кроме того, звезда программы «Пусть говорят» сообщила, что вслед за Бузовой выпустит «Дикоин», который станет первой криптовалютой от изнасилованной девушки.

А для того, чтобы окончательно «уничтожить» домовскую певицу, Диана намерена записать еще несколько хитов, в которых поднимет тему о хейтерах.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:11
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые решили после воссоздания скифской арфы
С начала конфликта в Сирии погибли 130 российских
Вера Брежнева оказалась в неприятной ситуации на
Александр Серов ненавидит Андрея Малахова из-за
Сергей Жуков учит детей зарабатывать деньги и
Популярный мессенджер Telegram заблокирован на
Учёные: Эротические сны чаще всего сняться, когда
Минтруд отрегулирует список «неженских» профессий
Ученые: Улыбку Моны Лизы каждый человек трактует
Картины Малевича и Поповой в Ростовском кремле
Кирилл Терешин заявил, что отныне его сердце
СМИ: Дональд Трамп имеет незаконнорожденного
Дебют Дианы Шурыгиной на сцене телепроекта
Митя Фомин намекнул поклонникам на серьезные
Из-за Константина Иванова хейтеры напомнили
Учёные: Сыр укрепляет исключительно мужские кости
Ирина Хакамада советует подписчикам одеваться в
Диана Шурыгина заявила, что выпустит свою
Ирина Дубцова удивила поклонников фото с оленем в
Анна Седокова решила попробовать себя в роли
Учёные США показали на видео, что будет с
Алена Савкина рассказала об ужасной атмосфере в
Жители нидерландской деревушки Йелсум не могут
Кристина Дерябина приобрела автомобиль на деньги
Учёные: Искусственный интеллект в будущем
Елена Ваенга намекнула пользователям о
Зрители недоумевают, как участники «Дома-2»
Вера Брежнева поддержала в клинике 14-летнюю
Дети не ограничивают свободу Светланы Лободы
Эксперты назвали полезные продукты для худеющих
Просмотреть все новости