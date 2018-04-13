Диана Шурыгина заявила, что выпустит свою криптовалюту и запишет несколько хитов, чем «уничтожит» Ольгу Бузову

Напомним, что впервые о записи совместного трека стало известно еще на свадьбе у 18-летней звезды из Ульновска. Выступая на торжестве, Саша Акт предложил девушке сотрудничество, и та с удовольствием согласилась.Сейчас, после выхода своей первой песни, Диана заявила, что намерена свергнуть ведущую телепроекта «Дом-2» с певческого олимпа, а вместе с ней и всех остальных «королей» отечественного шоу-бизнеса, намекая на Филиппа Киркорова и Аллу Пугачеву.По мнению Шурыгиной, Оля уже «старая женщина», а потому должна уступить свое место более молодым творческим личностям, вроде нее и Саши Акта.Кроме того, звезда программы «Пусть говорят» сообщила, что вслед за Бузовой выпустит «Дикоин», который станет первой криптовалютой от изнасилованной девушки.А для того, чтобы окончательно «уничтожить» домовскую певицу, Диана намерена записать еще несколько хитов, в которых поднимет тему о хейтерах.