Диана Шурыгина заявила, что выпустит свою криптовалюту и запишет несколько хитов, чем «уничтожит» Ольгу Бузову
Сегодня, скандально известная Диана Шурыгина и исполнитель Саша Акт презентовали публике свою первую песню и заявили, что не собираются на этом останавливаться и составят конкуренцию самой Ольге Бузовой, создав свою именную криптовалюту «Дикоин».
Напомним, что впервые о записи совместного трека стало известно еще на свадьбе у 18-летней звезды из Ульновска. Выступая на торжестве, Саша Акт предложил девушке сотрудничество, и та с удовольствием согласилась.
Сейчас, после выхода своей первой песни, Диана заявила, что намерена свергнуть ведущую телепроекта «Дом-2» с певческого олимпа, а вместе с ней и всех остальных «королей» отечественного шоу-бизнеса, намекая на Филиппа Киркорова и Аллу Пугачеву.
По мнению Шурыгиной, Оля уже «старая женщина», а потому должна уступить свое место более молодым творческим личностям, вроде нее и Саши Акта.
Кроме того, звезда программы «Пусть говорят» сообщила, что вслед за Бузовой выпустит «Дикоин», который станет первой криптовалютой от изнасилованной девушки.
А для того, чтобы окончательно «уничтожить» домовскую певицу, Диана намерена записать еще несколько хитов, в которых поднимет тему о хейтерах.
Напомним, что впервые о записи совместного трека стало известно еще на свадьбе у 18-летней звезды из Ульновска. Выступая на торжестве, Саша Акт предложил девушке сотрудничество, и та с удовольствием согласилась.
Сейчас, после выхода своей первой песни, Диана заявила, что намерена свергнуть ведущую телепроекта «Дом-2» с певческого олимпа, а вместе с ней и всех остальных «королей» отечественного шоу-бизнеса, намекая на Филиппа Киркорова и Аллу Пугачеву.
По мнению Шурыгиной, Оля уже «старая женщина», а потому должна уступить свое место более молодым творческим личностям, вроде нее и Саши Акта.
Кроме того, звезда программы «Пусть говорят» сообщила, что вслед за Бузовой выпустит «Дикоин», который станет первой криптовалютой от изнасилованной девушки.
А для того, чтобы окончательно «уничтожить» домовскую певицу, Диана намерена записать еще несколько хитов, в которых поднимет тему о хейтерах.