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С начала конфликта в Сирии погибли 130 российских журналистов

С начала конфликта в Сирии погибли 130 российских журналистов. Сейчас в городе Дума под обстрелом боевиков оказались специальные корреспонденты НТВ, РЕН-ТВ, “России-1” и “Звезды”.

Пресс-служба Минобороны сообщила, что автобус с сотрудниками, подготовившими сюжет о событиях в Восточной Гуте, был атакован, после чего три человека получили ранение конечностей, но выжили. Пострадавших лиц госпитализировали, а сам инцидент произошел во время входа правительственных войск в город. Они водрузили флаги страны, радуясь победе над террористами, но оставшиеся боевики пытались помешать людям, начавшим бросать камни в своих врагов. Тогда после ответного огня пули полетели в транспорт с журналистами, успевшими лечь на пол.

С начала конфликта в Сирии погибли 130 российских журналистов


Самой первой жертвой конфликта стала Анастасия Попова из “России-24” в 2011 г. После ранения лица она продолжила съемки репортажа. Затем возле турецкой границы в 2015 г противотанковый снаряд разорвался радом с машиной, где находились корреспонденты ТАСС и RT. В прошлом году покушение на журналистов было совершено с помощью беспилотника, а также было много смертельных случаев, как сообщает ПолитЭксперт
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Политика
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:46
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