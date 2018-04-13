С начала конфликта в Сирии погибли 130 российских журналистов
С начала конфликта в Сирии погибли 130 российских журналистов. Сейчас в городе Дума под обстрелом боевиков оказались специальные корреспонденты НТВ, РЕН-ТВ, “России-1” и “Звезды”.
Пресс-служба Минобороны сообщила, что автобус с сотрудниками, подготовившими сюжет о событиях в Восточной Гуте, был атакован, после чего три человека получили ранение конечностей, но выжили. Пострадавших лиц госпитализировали, а сам инцидент произошел во время входа правительственных войск в город. Они водрузили флаги страны, радуясь победе над террористами, но оставшиеся боевики пытались помешать людям, начавшим бросать камни в своих врагов. Тогда после ответного огня пули полетели в транспорт с журналистами, успевшими лечь на пол.
Самой первой жертвой конфликта стала Анастасия Попова из “России-24” в 2011 г. После ранения лица она продолжила съемки репортажа. Затем возле турецкой границы в 2015 г противотанковый снаряд разорвался радом с машиной, где находились корреспонденты ТАСС и RT. В прошлом году покушение на журналистов было совершено с помощью беспилотника, а также было много смертельных случаев, как сообщает ПолитЭксперт
Пресс-служба Минобороны сообщила, что автобус с сотрудниками, подготовившими сюжет о событиях в Восточной Гуте, был атакован, после чего три человека получили ранение конечностей, но выжили. Пострадавших лиц госпитализировали, а сам инцидент произошел во время входа правительственных войск в город. Они водрузили флаги страны, радуясь победе над террористами, но оставшиеся боевики пытались помешать людям, начавшим бросать камни в своих врагов. Тогда после ответного огня пули полетели в транспорт с журналистами, успевшими лечь на пол.
Самой первой жертвой конфликта стала Анастасия Попова из “России-24” в 2011 г. После ранения лица она продолжила съемки репортажа. Затем возле турецкой границы в 2015 г противотанковый снаряд разорвался радом с машиной, где находились корреспонденты ТАСС и RT. В прошлом году покушение на журналистов было совершено с помощью беспилотника, а также было много смертельных случаев, как сообщает ПолитЭксперт
Политика
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:46